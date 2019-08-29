HABER

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Bu zafer, aziz milletimizin aydınlık geleceğinin, asla geriye dönmemek üzere girdiğimiz ilerleme ve gelişme yolunun ilk adımıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 30 Ağustos Zaferi'nin, aziz Türk milletinin aydınlık geleceğinin, asla geriye dönmemek üzere girilen ilerleme ve gelişme yolunun ilk adımı olduğunu bildirdi.

Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ağustos ayının zaferler ayı, mücadele, diriliş ve yükseliş olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılan birçok zafer gibi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı Milli Mücadele ateşinin de bu kutlu ayın içinde yandığını ifade eden Kaya, Sultan Alparslan ve askerlerinin 1071'de Malazgirt Zaferi ile başlattığı şanlı yürüyüşün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle taçlandığının altını çizdi.

Eşsiz bir kahramanlıkla her türlü meşakkat ve yokluğa rağmen kazanılan bu onurlu mücadelenin, vatan, bayrak ve bağımsızlık aşkının önünde hiçbir gücün duramayacağını gösterdiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Bu zafer, aziz milletimizin aydınlık geleceğinin, asla geriye dönmemek üzere girdiğimiz ilerleme ve gelişme yolunun ilk adımıdır. Milletimizin emperyalistlere karşı gösterdiği direniş, birlik ve beraberlik, mazlum ve mağdur birçok halka ilham ve cesaret kaynağı olmuştur. Milletimiz aynı ruh, bilinç, inanç ve kararlılıkla canı pahasına vatanını muhafaza ve müdafaa etmeye devam edecektir. Tehdit nereden, hangi cenahtan gelirse gelsin Çanakkale'de, Dumlupınar'da, El Bab'ta, Afrin'de, 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi milletimizin üstün mücadele azmi ile bozguna uğratılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin damla damla kanıyla kazanılan bu zaferde kahraman ordumuza komutanlık yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Bu gurur ve onur günü bizimdir, ecdadımızın bize emanet ve hediyesidir. Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajıBakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar olacakTürkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar olacak
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zaferi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya mesaj

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Su-57 açıklaması: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.