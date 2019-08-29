Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 30 Ağustos Zaferi'nin, aziz Türk milletinin aydınlık geleceğinin, asla geriye dönmemek üzere girilen ilerleme ve gelişme yolunun ilk adımı olduğunu bildirdi.

Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ağustos ayının zaferler ayı, mücadele, diriliş ve yükseliş olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılan birçok zafer gibi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı Milli Mücadele ateşinin de bu kutlu ayın içinde yandığını ifade eden Kaya, Sultan Alparslan ve askerlerinin 1071'de Malazgirt Zaferi ile başlattığı şanlı yürüyüşün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle taçlandığının altını çizdi.

Eşsiz bir kahramanlıkla her türlü meşakkat ve yokluğa rağmen kazanılan bu onurlu mücadelenin, vatan, bayrak ve bağımsızlık aşkının önünde hiçbir gücün duramayacağını gösterdiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Bu zafer, aziz milletimizin aydınlık geleceğinin, asla geriye dönmemek üzere girdiğimiz ilerleme ve gelişme yolunun ilk adımıdır. Milletimizin emperyalistlere karşı gösterdiği direniş, birlik ve beraberlik, mazlum ve mağdur birçok halka ilham ve cesaret kaynağı olmuştur. Milletimiz aynı ruh, bilinç, inanç ve kararlılıkla canı pahasına vatanını muhafaza ve müdafaa etmeye devam edecektir. Tehdit nereden, hangi cenahtan gelirse gelsin Çanakkale'de, Dumlupınar'da, El Bab'ta, Afrin'de, 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi milletimizin üstün mücadele azmi ile bozguna uğratılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin damla damla kanıyla kazanılan bu zaferde kahraman ordumuza komutanlık yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Bu gurur ve onur günü bizimdir, ecdadımızın bize emanet ve hediyesidir. Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

