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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur halk dansları topluluğu ve belediye bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur halk dansları topluluğu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Çankaya Belediyesinin Kızılay'daki binası önünde sahne alan Hoy-Tur halk dansları topluluğun gösterisinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal günlerimiz, bizi biz yapan günlerimizdir çünkü bir ulus, eğer bağımsız yaşarsa bir ulustur." dedi.

Taşdelen, bu toprakları Türk milletine vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet duyduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından şarkılar seslendiren Çankaya Belediyesi bandosuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

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