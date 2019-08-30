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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da tören düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da tören düzenlendi.

Konya Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanlığında görevli Yüzbaşı Alper Okyay, törende yaptığı konuşmada, milletin bağımsızlığa tutkusunu simgeleyen, eşine az rastlanan bir kahramanlık destanının 97. yılının gururla kutlandığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk milletinin bütün fertlerinin verdiği bağımsızlık mücadelesinin dünya tarihi üzerinde önemli etkiler bıraktığını belirten Okyay, şöyle devam etti:

"Bizlere bu eşsiz zaferi armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan o büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni, onun temel değerlerini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliği korumak ve yaşatmaktır. Bu sorumluluğu yerine getirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar var olmasının en önemli koşuludur."

Törende Kıbrıs gazisi Mustafa Bayındır şiir okudu; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende saygı atışı yapıldı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.

Daha sonra Vali Tutulmaz, makamında tebrikleri kabul etti.

- Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Yüzbaşı Ercan Işık, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyen düşmana hak ettiği dersin verildiği önemli bir gün olduğunu aktararak 30 Ağustos'ta Türk milletinin eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı yazdığını, bağımsızlığından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve halk oyunları gösterisinin ardından program, askeri geçit töreniyle sona erdi.

- Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Jandarma Teğmen Turgut Kibrit, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şiirlerin okunmasının ardından program geçit töreni ile sona erdi.

Törene, Vali Meral ve Başkan Kalaycı'nın yanı sıra bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandıZafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı
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