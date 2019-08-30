Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da tören düzenlendi.

Konya Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanlığında görevli Yüzbaşı Alper Okyay, törende yaptığı konuşmada, milletin bağımsızlığa tutkusunu simgeleyen, eşine az rastlanan bir kahramanlık destanının 97. yılının gururla kutlandığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk milletinin bütün fertlerinin verdiği bağımsızlık mücadelesinin dünya tarihi üzerinde önemli etkiler bıraktığını belirten Okyay, şöyle devam etti:

"Bizlere bu eşsiz zaferi armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan o büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni, onun temel değerlerini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliği korumak ve yaşatmaktır. Bu sorumluluğu yerine getirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar var olmasının en önemli koşuludur."