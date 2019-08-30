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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Yerlikaya, tebrikleri kabul etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törenin ardından, İstanbul Valiliğinde tebrik töreni gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Vali Yerlikaya'ya tebriklerini sundu.

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer, vali yardımcıları, askeri, mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile valilik çalışanları katıldı.

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Ali Yerlikaya İstanbul Valiliği tören

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