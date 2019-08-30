Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu ve Düzce'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı. Sakarya Valiliğinde başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Ahmet Hamdi Nayir, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti. Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde devam eden törende, askeri araca binen Vali Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katılımcıları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Sakarya Milis Kuvvetleri Anma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nebahat Demircioğlu da şiir okudu. Tören, belediye bandosu eşliğinde askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı. - Kocaeli 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kocaeli'de tören düzenlendi. İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nde başlayan törende, Atatürk Heykeli'ne çelenk sunulmasın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, daha sonra Valilik Karamürsel Alp Salonu'nda tebrikleri kabul etti. Kocaeli Valiliği önünde devam eden törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Deniz ve Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve beraberindekiler, katılımcıları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından halk oyunu ve dans gösterileri sunuldu. Tören, belediye bandosu ve mehter takımı eşliğinde askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı. - Zonguldak Zonguldak'ta Valilik binası önünde başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gazipaşa Caddesi'nde devam eden törende, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan yürüyerek halkı selamladı. Kutlamalar, askeri birlikler, madenciler ve gazilerin yanı sıra araçların tören geçişleriyle sona erdi.

Vali Erdoğan Bektaş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ağustos ayının "zaferler ayı" olduğunu belirterek "Bugün 30 Ağustos, Büyük Taarruz'un 97. yılı kutlu olsun. Şehrimizde bayram iyi geçiyor. Vatandaşımızın katılımı ve hissiyatı iyi. Bundan mutlu oluyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu. - Düzce Anıtpark Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından İstanbul Caddesi'nde resmi araç geçişleri yapıldı. Tören, gazilerin yürüyüşüyle sona erdi. - Bolu Bolu'da Kent Meydanı'ndaki Anıtpark'ta başlayan törende, Atatürk Heykeli'ne çelenk sunulmasın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bolu Valisi Ahmet Ümit, daha sonra Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Vali Ahmet Ümit, Garnizon Komutanı Bolu Merkez Komutanı Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindekiler, katılımcıları selamladı.