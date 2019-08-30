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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te törenlerle kutlandı.

Van'da Valilik önündeki kutlama saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, alandaki vatandaşların bayramını kutladı.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

- Hakkari

Valilik bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Vali İdris Akbıyık, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Aşık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Baro Başkanı Zeydin Kaya, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

- Muş

Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından Vali Vekili Alper Çifci, tebrikleri kabul etti.

Çifci ve beraberindekiler, daha sonra Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Törene Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

- Bitlis

Gökmeydan'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlatan törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törenin ardından Vali Oktay Çağatay, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Törene kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı30 Ağustos Zafer Bayramı
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