Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

PRİŞTİNE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, geçen ay istifa eden Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ve Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava'nın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderilen mesajı da okundu.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazır olduğunu vurguladı.

Zafer Bayramı'nı, "kardeş" olarak nitelendirdiği Kosovalılarla kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakar, "Bu özel günde Kurtuluş Savaşı'mızın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehit ve gazilerimizi büyük saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

