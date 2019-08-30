Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

BARTIN/KARABÜK/DÜZCE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Bartın, Düzce ve Karabük'te fener alayı gerçekleştirildi.

Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki fener, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Cemal Akın, burada yaptığı konuşmada, "Bizler için dini bayramlar ne kadar önemliyse, milli bayramlar da önemli." dedi.

Çanakkale Zaferi'nde 250 bin askerin şehit düştüğünü hatırlatan Akın, "Böyle bir milletin çocuklarıyız. Bu vatanı asla böldürmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada kurulan sahnede çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu ve konser verildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin nasıl kazanıldığını anlattı.