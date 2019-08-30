Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor

Doğu Anadolu'daki 7 ilde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü coşkuyla kutlandı. Erzurum'daki kutlamalar kapsamında Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Vali Okay Memiş'in valilikte tebrikleri kabul etmesiyle sürdü. Kabul sonrası Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törenlerde Vali Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, askeri aracın üzerinden halkı ve tören mangasını selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşlar seslendirmesinin ardından askeri birliklerce tören geçişi yapıldı. Tören geçişinde yerli imkanlarla üretilen askeri araçların teknik özellikleri tanıtıldı.

Törene İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kurum müdürleri, askeri erkan ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. - Erzincan Erzincan'da belediye hizmet binası önündeki kutlamalar, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Arslantaş, Ekiyor ve Aksun, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Ordu Caddesi'ndeki törende de Arslantaş, Ekiyor ve Aksun, aracın üzerinden asker ve vatandaşların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu ve 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımının marşlar seslendirdiği kutlamalarda askeri birlikler geçit töreni gerçekleştirdi.

Erzincan Motosiklet Kulübü üyelerinden oluşan motosikletlilerin geçişi katılımcılar tarafından alkışlandı. Tören geçişinden sonra askerlerin "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek ilerlemesi beğeni topladı. - Ağrı Ağrı'daki kutlamalar da Abide Meydanı'ndaki Atatürk anıtına Vali Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Elban, Metin ve Sayan, valilikte tebrikleri kabul etti. Erzurum Caddesi'ndeki tören de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende Elban, Metin ve Sayan halkın bayramını kutladı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar sonrası öğrenciler şiirler okudu. Program, halk oyunları gösterisi ve geçit töreninin ardından Orduevi'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen resepsiyonla son buldu. - Kars Hükümet Konağı önündeki törende Kars Valisi Türker Öksüz, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkan Vekili Mehmet Boçnak Atatürk anıtına çelenk sundu.

Vali Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tuğgeneral Nuhut ile Belediye Başkan Vekili Boçnak daha sonra valilik binasında askerlerin, halkın ve protokol mensuplarının bayramını kutladı. Hükümet Konağı önündeki tören alanında devam eden kutlamalarda Öksüz ve Nuhut, vatandaşları ve tören mangasını selamladı. Ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler, Kars Garnizon Şehitliği'ne geçti. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması sonrası şehitler anısına saygı atışı yapıldı. Öksüz, yaptığı konuşmada, kahraman ecdadın kadın, erkek, yaşlı ve genç demeden tüm fertleriyle kazandığı, tarihin kaydettiği ender zaferlerinden 30 Ağustos Zaferi ile vatanın işgalden kurtarılıp Cumhuriyet'in temellerinin atıldığını hatırlattı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Öksüz, "30 Ağustos Zaferi, tarih boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu eşsiz zafer, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, özgürlüğüne ve değerlerine olan aşkı ve inancının eseridir. Ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek, Türkiye'yi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacak, ezanlarımızı susturamayacak." şeklinde konuştu.

Daha sonra şehitlikteki müze gezildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. - Tunceli Hükümet Konağı önündeki törende Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Topçu Yüzbaşı İbrahim Kapan, kahraman Türk ordusunun 30 Ağustos'un ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 97 yıl önce kazandığı destansı zaferin kutlandığı önemli bir gün olduğunu söyledi. Kazanılan zaferin Türkiye tarihi açısından önemine değinen Kapan, şunları ifade etti: "Bu zafer yüce Türk ulusunun bütün dünya devletlerinin 'Tükendi' dediği bir anda vatanın işgali karşısında şahlandığı, yurdun her köşesinden ordusuna katılan kahraman evlatlarıyla sımsıkı kenetlenerek hürriyet ve istiklali için giriştiği milli mücadelede Türk birlik ve beraberliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin neleri yapmaya muktedir olduğunu gösteren eşsiz zaferdir."

Törenin ardından Vali Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Albay Ustaoğlu ve Maçoğlu ile Valilik makamında tebrikleri kabul etti. - Iğdır Belediye Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün makamında tebrikleri kabul etmesiyle sürdü. Tebriklerin kabulü sonrası Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki tören alanına geçen Ünlü ve beraberindeki Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan ve Iğdır Belediye Başkan Vekili Ülkü Öcal, vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program, şiirlerin okunmasıyla devam etti. Tören, Kafkas dans ekibinin sunduğu gösteri sonrası tören geçişiyle sona erdi. - Ardahan Vali Mustafa Masatlı, 25. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Türel Türkkan, Ardahan Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş, Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması sonrası İstiklal Marşı okundu.