Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Gelibolu, TCG Gurbet ve TCG Rüzgar gemileri ile Sahil Güvenlik Botu 310 limanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Marmaris Cruise Port Limanı'nda TCG Rüzgar, Aksaz Limanı'nda TCG Gelibolu ve TCG Gurbet adlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemilerine gelenler, personel tarafından bilgilendiriliyor.

Sahil Güvenlik Botu 310 ise Marmaris Yat Limanı'nda vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi.

Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi veriliyor.

Gemiler, gün boyu ziyarete açık kalacak.

