Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Valilikte tebriklerin kabulünden sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara geçildi. Vali Günaydın, vatandaşların bayramını kutladıktan sonra geçit töreni düzenlendi. Askeri birliklerin geçişi sırasında vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı. Asker üniforması giyen iki çocuğun komandoların geçişine eşlik etmesi törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Vali Günaydın, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin tarihinde ağustos ayının zaferle dolu olduğunu söyledi.

Günaydın, "Ecdadımızdan aldığımız güçle ileriye güçlü bir şekilde yürüyoruz. Bize bu günleri armağan eden bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Bizlere düşen ise bu yüce milletin kararlı yürüyüşünü devam ettirmektir. Bunun için daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz." diye konuştu. - Niğde Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek ve Başkan Özdemir, törene katılanların bayramını kutladı. Jandarma Teğmen Numan Atalay, törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törenin ardından Vali Şimşek makamında tebrikleri kabul etti. Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Yozgat Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, halkın bayramını kutladı. İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Yüzbaşı Celalettin Çimen, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından tören, öğrenci ve askerlerin geçidiyle sona erdi. - Kırıkkale Kırıkkale'deki tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Albay Serhat Atak ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, anıta çelenk koydu. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Binbaşı Fatih Koçcu, günün anlamını belirten konuşma yaptı. Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçidiyle son buldu.

Vali Yunus Sezer ve protokol üyeleri daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda açılan "Kralların Ressamı" Rahmi Pehlivanlı'nın Anıtkabir Müzesi'nde bulunan "Atatürk Kompozisyonları" resimlerinin replikalarından oluşan sergiyi gezdi. - Nevşehir Nevşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Vali İlhami Aktaş, makamında tebrikleri kabul etti. Kutlama programı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kompleksinde bulunan çim sahada devam etti. Burada, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından eğitimli köpeklerle gösteri gerçekleştirildi. JAKEM'de eğitim alan köpekler, oluşturulan parkurda patlayıcı ve personel arama, suçluyu etkisiz hale getirme gösterilerini başarıyla sahneledi. Törene, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.