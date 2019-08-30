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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:32 | Son Güncelleme

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki törenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan'ın Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Büyükelçi Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'nin 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, askeri erkan, dernek ve üniversite temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

- "Laik bir hukuk devleti olarak ilelebet payidar olacaktır"

Törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıt Özel Defteri'ne, şunları yazdı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılında seni bir kez daha saygıyla anıyoruz. Senin askeri dehan ve Mehmetçiğin cesareti sayesinde gerçekleşen bu zaferle, Anadolu yabancı işgalinden kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yönünde önemli bir adım atılmıştır. İnanıyorum ki, 'En büyük eserim' dediğin Türkiye Cumhuriyeti, içinde bulunduğu tüm zorlukları aşarak daha da gelişecek, demokratik, laik bir hukuk devleti olarak ilelebet payidar olacaktır. Bu düşüncelerle seni bir kez daha saygı ve merhametle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

- "Türk milleti varlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır"

Büyükelçi Başçeri de deftere şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri'nin 97. yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunuyoruz. İşgal güçlerini Anadolu'dan söküp atılmasını sağlayan şanlı 30 Ağustos Zaferi ile milli birlik ve beraberliğimiz taçlanmış, bu şanlı zaferle Türk milleti varlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.

Geçmişteki zaferlerinden aldığı ilhamla Türk milleti bugün de Kıbrıs Adası'nda, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle her alanda yeni zafer ve başarılara imza atmak azmindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanın bölünmezliği için mücadele etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler dilerken, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."

- Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki tören

Daha sonra Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Büyük Zaferin 97'nci yılı vesilesiyle tören düzenlendi.

Lefkoşa Anıtı'ndaki protokol konuklarının ve vatandaşların katıldığı tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tören birliklerini denetlemesi ve halkı selamlamasıyla devam etti.

Törende, TSK Komando Alayından Yüzbaşı Emrah Erturul, yaptığı konuşmada, büyük zaferin 97'nci yıl dönümünü ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Erturul, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 97 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda, eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin, bu güne yansıyan siyasi ve askeri sonuçları olduğuna dikkati çeken Erturul, Türk ulusunun bu meydandan da Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde, alnının akıyla çıkmayı başardığını vurguladı.

Erturul, milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkelerinin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de TSK'ye rehber olmaya devam edeceğini kaydetti.

Tören, emekli mücahit, askeri ve polis birliklerinin geçişiyle sona erdi.

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