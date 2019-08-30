Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılında seni bir kez daha saygıyla anıyoruz. Senin askeri dehan ve Mehmetçiğin cesareti sayesinde gerçekleşen bu zaferle, Anadolu yabancı işgalinden kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yönünde önemli bir adım atılmıştır. İnanıyorum ki, 'En büyük eserim' dediğin Türkiye Cumhuriyeti, içinde bulunduğu tüm zorlukları aşarak daha da gelişecek, demokratik, laik bir hukuk devleti olarak ilelebet payidar olacaktır. Bu düşüncelerle seni bir kez daha saygı ve merhametle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

- "Türk milleti varlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır"

Büyükelçi Başçeri de deftere şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri'nin 97. yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunuyoruz. İşgal güçlerini Anadolu'dan söküp atılmasını sağlayan şanlı 30 Ağustos Zaferi ile milli birlik ve beraberliğimiz taçlanmış, bu şanlı zaferle Türk milleti varlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.

Geçmişteki zaferlerinden aldığı ilhamla Türk milleti bugün de Kıbrıs Adası'nda, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle her alanda yeni zafer ve başarılara imza atmak azmindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanın bölünmezliği için mücadele etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler dilerken, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."