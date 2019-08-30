Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

Samsun, Sinop, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Amasya ve Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada Vali Kaymak, anıt şeref defterini imzaladıktan sonra Valiliğe geçerek "Yaşayan Atatürk Salonu"nda tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Maydanı'ndaki tören, Vali Kaymak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Üstün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'in askeri araçla halkı selamlamasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından Samsun Büyükşehir ile İlkadım Belediyeleri tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi.

Konserde, Muteber Yılmaz isimli kadının tören alanında oynaması ilgi çekti. Canik Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ise renkli görüntüler oluşturdu.