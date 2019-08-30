Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde kutlandı

STOCKHOLM (AA) - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansındaki resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile Askeri Ataşe Albay Metin Demirkıran davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona, İsveçli yetkililer ile İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Yunt, ''Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadeleyi 30 Ağustos Zaferi ile taçlandıran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yunt, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı ''30 Ağustos Zafer Bayramı'' ile ilgili mesajını Türkçe ve İngilizce okudu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı isveç Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt

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