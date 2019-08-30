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Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar: - "Bu zafer Türk milletinin özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancın eseridir. Zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın çocuk yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır"

Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kema Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumlardan temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Samsar, "Bu zafer Türk milletinin özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancın eseridir. Zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası tarafından Türk ve Rus müziğinden örneklerin seslendirildiği resepsiyonda, konuklara Türk yemekleri ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü Rusya

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