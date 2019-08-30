Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

Zafer Bayramı'nı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin tarihine ve geleceğine yön veren önemli şahsiyetlerin hayatında önemli yer tutan Kuzey Makedonya'da da kutlamanın önemine değinen Kara, şunları söyledi:

Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türk milletinin yeniden doğuşunu simgelediğini vurgulayarak, kadim Türk milletinin bu zaferle bağımsızlığına göz diken herkese karşı mücadele edeceğini kanıtladığını ifade etti.

"Aziz milletimiz, vatan sevgisinden güç alan bu anlayışla terör örgütü FETÖ'nün alçakça tertiplediği 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimini de kahramanca bertaraf etmiş ve devletinin geleceğini korumak için kimseden çekincesinin olmadığını bir kez daha göstermiştir. Türkiye, terörle mücadelesini kararlık ve dirayetle sürdürecektir. Bu mücadeleye dostumuz Kuzey Makedonya başta olmak üzere tüm dostlarımızın ve müttefiklerimizin destek vermelerinin önemini vurgulamak isterim. Her durumda küresel bir meydan okuma olan teröre ve ulusal güvenliğimize yönelen her türlü tehdide karşı gerekli yanıtları vermeye devam edeceğiz."

Resepsiyonun sonunda, yüzbaşılıktan binbaşılığa terfi eden Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı Göktuğ Güngör için rütbe terfi töreni de düzenlendi. Güngör'a rütbesi Büyükelçi Kara tarafından teslim edildi.

