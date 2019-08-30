HABER

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:27 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

LONDRA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Candan Aşcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, İngiltere Avrupa Bakanı Christopher Pincher'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Pincher, 30 Ağustos'un, Atatürk ve silah arkadaşlarının zaferini anmanın yanı sıra İngiltere ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin ve ortaklığın geleceğine bakmak için de bir vesile olduğunu söyledi.

Pincher, "Pek çok ortaklığımız var. Savunma, güvenlik, göç bunlar arasında. Türkiye göç konusunda son yıllarda çok iş yaptı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin de önemli boyutlarda olduğunu vurgulayan Christopher Pincher, "4 hafta önce bakanlık görevine gelene kadar İngiltere'de bu kadar çok evde Manisa'da üretilen televizyonların kullanıldığını bilmiyordum." dedi.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine binaen dış temsilciliklere gönderilen mesajı da okundu.

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Motosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildiMotosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildi
Ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildiAğaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Candan Aşçı Christopher Pincher ingiltere Londra Ümit Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

F.Bahçe forması giydi! Anlaşma tamam

F.Bahçe forması giydi! Anlaşma tamam

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Taksiciler 'Ayar' kuyruğunda! Pazartesi başlıyor

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Yüzlerce taksici oraya akın etti

Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.