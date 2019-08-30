İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Eyüpsultan Belediyesince bando eşliğinde kortej yürüyüşü ve konser düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve vatandaşların katılımıyla Hacı Ali Paşa Ortaokulu önünde bando eşliğinde başlayan yürüyüş, Rami Bir Nefes Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından sahne alan bando, Rami Bir Nefes Parkı'nda konser verdi.

Köken, burada yaptığı konuşmada, "10 yaşındaki çocuk da 82 yaşındaki teyze de burada aynı türküyü söylüyor. Aynı heyecanla zafer coşkusunu yaşıyoruz. Hepimiz biriz, bir oldukça güzeliz." ifadelerini kullandı.

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü dolayısıyla belediye tarafından yarın Akşemsettin ve Emniyettepe mahallelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

