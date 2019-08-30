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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 20:10 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

BERLİN (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşe Albay Gürkan Çavuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Almanya Genelkurmay 2. Başkanı Koramiral Joachim Rühle, yabancı ülkelerin askeri ataşe ve temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Aydın, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un, ordusuyla bütünleşen bir milletin, işgal ve sömürgeciliğe karşı meşru direnişle elde ettiği bir zafer olduğu için tüm mazlum milletlere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Türkiye'nin geçmişindeki zaferlerin yanı sıra bugün de terör örgütleriyle mücadelede kazandığı zaferlere vurgu yapan Aydın, şöyle devam etti:

"Demokrasimize ve ulusal bütünlüğümüze kastederek anayasal düzenimize ve halkımıza silah doğrultan, kahraman ordumuzun içine sızmış FETÖ terör örgütü mensuplarının tespitleri ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda tasfiye edilmeleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü adımı eksiksiz olarak ve kararlılıkla atmaktadır. Bu çerçevede alınan tedbirler kısa sürede sonuçlarını göstermiş ve yalnızca FETÖ terör örgütüyle değil, YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelemizde de ciddi başarılar elde edilmiştir."

Almanya Genelkurmay 2. Başkanı Koramiral Rühle de Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn'un marttaki Türkiye ziyaretinde yararlı görüşmeler yaptığını söyledi.

Rühle, bu ziyarette iki ülke arasında üst düzey askeri diyaloğun canlandırılmasının kararlaştırıldığını, bu kapsamda askeri ve stratejik konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu anımsatarak, "Bunun, askeri iş birliğimizi daha da geliştirmek ve genişletmek için görüş alışverişini sürdürmemizi sağlayan iyi bir temel oluşturduğunu düşünüyorum." dedi.

Tarih boyunca Almanya ile Türkiye arasında savunma alanındaki ilişkilerden örnekler veren Rühle, iki ülkenin NATO misyonları çerçevesinde de yakın iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüBüyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
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30 Ağustos Zafer Bayramı Berlin Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın

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