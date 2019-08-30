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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 21:32 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde resepsiyon düzenlendi

BRÜKSEL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile Askeri Ataşe Albay Haluk Erdem'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, diplomatik misyonların askeri ataşe ve temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, 97 yıl önce bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferle modern Türkiye'nin, hatta tüm bölge ve dünyanın kaderinin değiştiğini ifade etti.

Gümrükçü, Türkiye'nin bugün modern, demokratik ve laik ilkelerle yönetilen hukuk devleti olmasını, Atatürk'ün yaklaşık 100 yıl önce attığı sağlam temellere borçlu olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı AB Brüksel Türkiye

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