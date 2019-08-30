Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

İZMİR (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle İzmir ve Uşak'ta resepsiyon düzenlendi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Resepsiyonda, Kur'an okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin 97 yıl önce milli birlik ve bağımsızlık uğruna hiç düşünmeden şehadete koştuğu şanlı zaferlerden birini daha kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, savaşın tüm kahramanları ve şehitlerini şükranla andığını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık fikrinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin hiçbir şekilde vatanının bölünmez bütünlüğünden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını, bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Vatanımıza göz diken emperyalist güçler, bu ülkenin paylaşılacak bir ülke olmadığını görmüşlerdir. Türkiye Cumhuriyet Devleti dünya devletleri arasında önde gelen bir yerdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlar ülkemizi yarınlarda emin kılacaktır. Devletimiz ebediyen var olacaktır."