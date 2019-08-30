HABER

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 22:32 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İzmir ve Uşak'ta resepsiyon düzenlendi

İZMİR (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle İzmir ve Uşak'ta resepsiyon düzenlendi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Resepsiyonda, Kur'an okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin 97 yıl önce milli birlik ve bağımsızlık uğruna hiç düşünmeden şehadete koştuğu şanlı zaferlerden birini daha kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, savaşın tüm kahramanları ve şehitlerini şükranla andığını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık fikrinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin hiçbir şekilde vatanının bölünmez bütünlüğünden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını, bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Vatanımıza göz diken emperyalist güçler, bu ülkenin paylaşılacak bir ülke olmadığını görmüşlerdir. Türkiye Cumhuriyet Devleti dünya devletleri arasında önde gelen bir yerdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlar ülkemizi yarınlarda emin kılacaktır. Devletimiz ebediyen var olacaktır."

Gece için özel hazırlanan pasta, İzmir Valisi Ayyıldız ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Resepsiyona katılan gazi derneklerinin yöneticileri, Vali Ayyıldız'a plaket ve hediyeler verdi.

- Uşak

Uşak Valiliğince bir otelde düzenlenen resepsiyona, Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Uşak Valisi Kocabıyık, aziz milletin, 97 yıl önce kazandığı bu büyük zaferle bağımsızlığına göz dikmiş olan emperyalist mihraklara unutamayacakları büyük bir ders verdiğini söyledi.

Türk milletinin güçlü, köklü geçmişe sahip tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirten Vali Kocabıyık, "Bizlere bu şanlı zaferi kazandıran Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclis'imizin tüm üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm neferlerini rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimizi şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." dedi.

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
CHP'den Zafer Bayramı yürüyüşüCHP'den Zafer Bayramı yürüyüşü
Porsuk Çayı’nda meşaleli Zafer Bayramı coşkusuPorsuk Çayı’nda meşaleli Zafer Bayramı coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı mustafa kemal atatürk Recep Tayyip Erdoğan Resepsiyon uşak

En Çok Okunan Haberler

Ege beşik gibi! Art arda depremler

Ege beşik gibi! Art arda depremler

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye sınırına yakın bölgelerde rejimin saldırılarını protesto ettiler

Türkiye sınırına yakın bölgelerde protesto! Valilik'ten açıklama

Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Resepsiyonu'ndan kareler

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 30 Ağustos 2019 Milli Piyango sonuçları sorgula

30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Ege Denizi'nde korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.