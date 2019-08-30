Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

Büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitler ile gazileri rahmet ve saygıyla andığını ifade eden Yerlikaya, "Bu zaferin sahiplerine, devletimizi kuranlara ve yaşatan aziz milletimize layık olmayı niyaz ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin ferdi olmanın onurunu hep birlikte yaşıyoruz.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos'un büyük bir zafer olduğunu belirterek, "30 Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk." dedi.

Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar, altüst oldu siperler, eridi demir ağlar.' Evet o gece siperler altüst oldu, demir dağlar bir kez daha eridi. Cihan bilsin ki dünya durdukça büyük zaferimiz silinmeyecektir. Büyük zaferi hangi şartlarda kazandık? 30 Ağustos'a neden büyük zafer diyoruz? Neden bu günü, bir bayram sevinciyle kutluyoruz?

"Şairin dediği gibi, 'O gece sabaha karşı, topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı.

Yerlikaya, 30 Ağustos'un şanlı tarihin içindeki çok derin izlerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Ancak hatırdan çıkarılmaması gereken en önemli değerimiz... 'İman varsa, imkan var.' Göğüste iman, kalplerde vatan sevgisi vardı.

Ya var olacaktık, ya da yok, ya şehit olacaktık, ya gazi, ya kazanacaktık, ya da tarihten silinecektik.

Ya zafer, ya ölüm diyerek ayağa kalktık.

30 Ağustos'ta yeniden var olduk.

Bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk..."

Anaların bebekleri yerine, top mermileri kundağa sardığını anlatan Yerlikaya, 30 Ağustos'un bu nedenle büyük bir destan olduğunu dile getirdi.

Vali Yerlikaya, "Türkiye işte o kundaklara sarılarak büyüdü.

Mehmetçik, göğüs göğüse çarpıştı.

Göğsündeki imanla bu destanı yazdı.

30 Ağustos büyük çok büyük bir destandır. O günleri anlamak ve anlatmak, filmlere kitaplara sığmaz.

Ancak sinelerde yaşar. Bu destanı ilelebet yaşatacağız.

Ülkemize, milletimize gözümüz gibi bakacağız.

Türkiye'ye yan gözle kim bakarsa kim buna cüret ederse bu zaferi onların da zihinlerine kazıyacağız.

Cihan bilsin ki bu millet onurlu bir ölümü, esarete her zaman tercih etmiştir.

Sonsuza kadar da böyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.