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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 22:56 | Son Güncelleme

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon ve çeşitli etkinlikler düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi, çeşitli etkinlikler organize edildi.

Edirne Valiliğince, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Ekrem Canalp, Türk milletinin bittiğinin söylendiği bir zamanda, 30 Ağustos'un, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletçe topyekun mücadeleyle kazanıldığını söyledi.

Türk milletinin muhteşem bir mücadeleyle Kurtuluş Savaşı verdiğini belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Yokluklar içerisinden yeni bir ordu, düzenli bir ordu kurduk. Bu düzenli orduyla 1'inci ve 2'nci İnönü Savaşlarıyla üzerimize gelenleri durdurmayı başardık. Sakarya Meydan Muharebesi ile savaşa belli bir denge getirdik ancak yine de bir vatan kurtarılmayı bekliyordu. Her 30 Ağustos'un bizim zihnimizde canlandırması gereken belli duygular olmalıdır. Her Türk çocuğu, her Türk genci ve her Türk vatandaşı bu duyguları bir kez daha yaşamalıdır."

Zafer ruhunun her zaman canlı ve diri tutulması gerektiğini vurgulayan Vali Canalp, "Allah bir daha 30 Ağustos, Kurtuluş Savaşı yaşatmasın. Ama herkes şunu da bilsin ki bir kez daha Kurtuluş Savaşı yaşamamız gerekirse, bir kez daha 30 Ağustos destanını yaşatmamız gerekirse, bu millet, Edirne, Türk halkı bu destanı da her zaman için yaşatmaya ve yaşamaya hazırdır." diye konuştu.

Resepsiyona, 54'üncü Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, İl Jandarma Komutanı Albay Aslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile davetliler katıldı.

Ayrıca Edirne Belediyesince gece de fener alayı düzenlendi.

- Kırklareli

Kırklareli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı organize edildi.

Kırklareli Belediyesince düzenlenen fener alayına, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte, 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak, Atatürk posteri ve meşale taşıyan gruptakiler, Karaumurbey ve Hastane Caddesi'nden Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm ülkede coşkuyla kutlandığını belirtti.

Kırklareli'de yaşayanların kalplerinin "Mustafa Kemal" diye attığını belirten Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Bu bir macera değil, bu bir ulusun ülkesini işgal eden devletlere karşı verdiği yaşam mücadelesidir. Mazlum milletlere örnek olacak bir mücadeledir. Türk milletinin tarihi zaferlerle doludur." diye konuştu.

Etkinlik, Musa Göçmen Orkestrası'nın konseri ile sona erdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla fener alayı ve resepsiyon düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan kalabalık, bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Özgürlük Parkı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada yaptığı konuşmada, 97 yıl önce yaşanan büyük zaferin gururunu yaşadıklarını, tüm kahramanları rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Tekirdağ Valiliğince de kentteki bir otelde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Ekrem Canalp Resepsiyon

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