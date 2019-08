Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

EDİRNE (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi, çeşitli etkinlikler organize edildi.

Edirne Valiliğince, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Ekrem Canalp, Türk milletinin bittiğinin söylendiği bir zamanda, 30 Ağustos'un, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletçe topyekun mücadeleyle kazanıldığını söyledi.

Türk milletinin muhteşem bir mücadeleyle Kurtuluş Savaşı verdiğini belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Yokluklar içerisinden yeni bir ordu, düzenli bir ordu kurduk. Bu düzenli orduyla 1'inci ve 2'nci İnönü Savaşlarıyla üzerimize gelenleri durdurmayı başardık. Sakarya Meydan Muharebesi ile savaşa belli bir denge getirdik ancak yine de bir vatan kurtarılmayı bekliyordu. Her 30 Ağustos'un bizim zihnimizde canlandırması gereken belli duygular olmalıdır. Her Türk çocuğu, her Türk genci ve her Türk vatandaşı bu duyguları bir kez daha yaşamalıdır."

Zafer ruhunun her zaman canlı ve diri tutulması gerektiğini vurgulayan Vali Canalp, "Allah bir daha 30 Ağustos, Kurtuluş Savaşı yaşatmasın. Ama herkes şunu da bilsin ki bir kez daha Kurtuluş Savaşı yaşamamız gerekirse, bir kez daha 30 Ağustos destanını yaşatmamız gerekirse, bu millet, Edirne, Türk halkı bu destanı da her zaman için yaşatmaya ve yaşamaya hazırdır." diye konuştu.