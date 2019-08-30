Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

UŞAK/DENİZLİ (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Uşak'ta ve Denizli'de fener alayı düzenlendi.

CHP Uşak il başkanlığınca düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nın önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde meşalelerle Atapark'a kadar yürüdü.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyetin kazanımlarından asla vazgeçmeyeceklerini aktaran Yalım, "30 Ağustos tüm ülkede büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Halkımız zafer coşkusunu kutlarken Cumhuriyetin kazanımlarını daha iyi anlıyor" dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik son buldu.

- Denizli

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı (MKM) önünde bir araya gelen vatandaşlar, Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında 200 metrelik Türk bayrağı açıldı. Vatandaşlar ellerindeki meşalelerle İzmir Marşı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

MKM'de kurulan sahnede şiirler okundu, Melek Mosso konser verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin nasıl kazanıldığını anlatarak, "1919 yılında başlayan bu kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos 1922 yılında da taçlanmıştır. 30 Ağustos bir milletin kurtuluş destanlarının yazıldığı, milli mücadelenin başladığı çok önemli bir tarihtir." diye konuştu.

Etkinliğe, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve çok sayıda vatandaş katıldı.