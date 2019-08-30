Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği resepsiyonda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değindi.

Bu haftanın Türk tarihinde önemli bir hafta olduğunu ifade eden Gül, "Malazgirt'te Türk tarihinin Anadolu'da başlattığı ve 30 Ağustos'la da dosta düşmana herkese bu topraklarda kalıcı olduğumuzu gösterdiğimiz bir hafta. Bu vesileyle, hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun." dedi.

Bayramın "zafer" olarak kutlanmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, şehitlere ve gazilere şükran duyduklarını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Bizim çok önemli sermayelerimiz var. Ama en önemli sermayemiz, bu topraklar üzerinde kardeşliğimiz, barışımız, dostluğumuz ve bu toprakları canımızdan daha çok sevmemiz. Bu bizi bir arada tutan en önemli güçtür. Üzerinde gezdiğimiz toprakları canımızdan daha fazla sevmiyorsak o topraklar zaten vatan değildir. Her vatandaşımız her kardeşimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan herkes, bu toprakları canından kanından daha mukaddes biliyor."