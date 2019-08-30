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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:36 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi tarafından İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda binlerce kişinin katılımıyla dev Türkiye haritası oluşturuldu - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: "Biliyoruz ki emperyalizmin bu coğrafya üzerindeki hayalleri sona ermedi. Az önce havadan çekilen fotoğraf, o hayallere cevabımızdır. Biz Türkiye'yiz ve böyle çok güzeliz"

Bursa'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Nilüfer Belediyesi tarafından İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda dev Türkiye haritası oluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Zafer hepimizin" sloganıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bildirildi.

Fotoğrafta yer almak isteyen binlerce kişi, sıcak havaya rağmen alanda uzun süre bekledi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda Türkiye haritası tamamlandı ve alanı dolduran binlerce katılımcı önce saygı duruşunda bulundu, ardından da hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

- "Biz Türkiye'yiz ve böyle çok güzeliz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'nın dört bir yanından gelip fotoğrafta yer alan bütün gönüllülere teşekkür etti.

Erdem, Türkiye'nin, her etnik kökenden ve inançtan vatanseverlerin omuz omuza savaştığı bir özgürlük mücadelesi ile kurulduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biz o özgürlük savaşçılarının torunları olmaktan onur duyuyoruz ve başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Biliyoruz ki emperyalizmin bu coğrafya üzerindeki hayalleri sona ermedi. Az önce havadan çekilen fotoğraf, o hayallere cevabımızdır. Biz Türkiye'yiz ve böyle çok güzeliz. Geçmişte olduğu gibi yine omuz omuzayız ve her şeye rağmen hala dimdik ayaktayız. Biz birlikteyken güzeliz ve hep öyle kalacağız."

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa milletvekilleri Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Nurhayat Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra çok sayıda partili, dernekler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katıldı.

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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüBüyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
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Bursa nilüfer belediyesi

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