Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından kutlamalar Emre Aydın konseri ile devam etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Gerçekten bugünü bir bayram olarak kutlamaya hakkımız var. Bunu bize veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. 30 Ağustos'ta 19 Mayıs 1919'da başlayan Anadolu yürüyüşü ve 7 düvele karşı Anadolu'nun verdiği tüm yurttaşlar hangi görüşten, hangi inanıştan olursa olsun herkes vatanını kurtarmak için birleşti. 30 Ağustos'ta noktayı koydu ve savaş tarihine önemli bir imza attı. Onun için hepimizin kutlamaya hakkı var. 30 Ağustos'ta kazanılan zafer sadece dış güçlere karşı olmadı. Atamızın da söylediği gibi hem içeride hem de dışarıda her türlü fesat bir araya gelmişti. Ancak Ata'mıza inanarak, kendimize ve milletimize güvenerek büyük bir zafere imza attık."

