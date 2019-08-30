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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:41 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde düzenlenen fener alayına katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüdü - Bodrum ilçesindeki etkinlikte, Ardahan Belediye Başkanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Demir, maddi gücü yetersiz çocuklara eğitim bursu sağlama amacıyla konser verdi

Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Bodrum Milta Marina önünde toplanan vatandaşlar, Neyzen Tevfik Caddesi'nde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürümeye başladı.

Caddede faaliyet gösteren eğlence yerleri de kutlamaya ortak oldu. Eğlence mekanlarının çalışanları ve müşterileri, ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik etti. Kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda son buldu.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikte daha sonra davetli olarak etkinliğe katılan Ardahan Belediye Başkanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Demir konser verdi.

Demir, konserden elde edilecek gelirin, Ardahan'da eğitim gören maddi gücü yetersiz çocuklar için eğitim bursu olarak kullanılacağını ifade etti.

- Menteşe

Menteşe ilçesinde de fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş meşaleler ve marşlar eşliğinde Özer Türk Caddesi, Hasan Ercan Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nden yürüyerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'na döndü.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından kutlamalar Emre Aydın konseri ile devam etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Gerçekten bugünü bir bayram olarak kutlamaya hakkımız var. Bunu bize veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. 30 Ağustos'ta 19 Mayıs 1919'da başlayan Anadolu yürüyüşü ve 7 düvele karşı Anadolu'nun verdiği tüm yurttaşlar hangi görüşten, hangi inanıştan olursa olsun herkes vatanını kurtarmak için birleşti. 30 Ağustos'ta noktayı koydu ve savaş tarihine önemli bir imza attı. Onun için hepimizin kutlamaya hakkı var. 30 Ağustos'ta kazanılan zafer sadece dış güçlere karşı olmadı. Atamızın da söylediği gibi hem içeride hem de dışarıda her türlü fesat bir araya gelmişti. Ancak Ata'mıza inanarak, kendimize ve milletimize güvenerek büyük bir zafere imza attık."

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