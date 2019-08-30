Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

"Bizler bir 26 Ağustos günü Anadolu'da yeni bir destan yazan Sultan Alparslan'ın çocuklarıyız. Bizler 1453'te İstanbul'da yeni bir fetih anlayışıyla sefere çıkan ve kesin bir zaferle sonuçlandıran Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız, bizler Atatürk'ün bizlere emanet ettiği büyük Türkiye Cumhuriyeti devletinin şerefli mensuplarıyız. Zaferlerimiz, bayramımız kutlu olsun."

- "Sevgili gençler bu vatan size emanet"

"Bizler 300 yıl bu topraklarda Selçuklu olduk, 600 yıl Osmanlı olduk, 100 yıldır ve ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz." diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu vatan aziz bir vatandır. Dört bir yanı şehit kanıyla sulanmıştır ve ecdadımız tarafından bize emanet bırakılmıştır. Vatan, uğruna mücadele edilen, gözyaşı dökülen, üzerinde zaferler kazandığımız, sevinçler yaşadığımız toprak parçasıdır. Hepimiz bugün bu vatan toprağında tek millet olarak, tek bayrak olarak ve ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hep birlikte yaşamaya var mıyız? Sevgili gençler bu vatan size emanet, dalgalandırdığınız bu bayrak size emanet. Devlet size emanet, ezanlar size emanet."

