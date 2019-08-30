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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:43 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesince etkinlikler kapsamında 200 metrelik Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı, şarkıcı Burcu Güneş sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Fetihtepe Mahallesi'nden Şişhane Meydanı'na 200 metrelik Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katıldığı yürüyüşün son bulduğu alanda kurulan platformda şarkıcı Burcu Güneş sahne aldı. Güneş, şarkılarının yanı sıra 10. Yıl Marşı'nı da seslendirirdi. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Beyoğlu Belediyesinin dış cephesine asılan Atatürk portresi ve Türk bayrağının arasındaki beyaz afişe, Türk milletinin destansı zaferlerinden kesitler ile Yıldız'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik mesajı yansıtıldı.

Konser sonunda Güneş'e çiçek takdim eden Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, şunları söyledi:

"Bizler bir 26 Ağustos günü Anadolu'da yeni bir destan yazan Sultan Alparslan'ın çocuklarıyız. Bizler 1453'te İstanbul'da yeni bir fetih anlayışıyla sefere çıkan ve kesin bir zaferle sonuçlandıran Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız, bizler Atatürk'ün bizlere emanet ettiği büyük Türkiye Cumhuriyeti devletinin şerefli mensuplarıyız. Zaferlerimiz, bayramımız kutlu olsun."

- "Sevgili gençler bu vatan size emanet"

"Bizler 300 yıl bu topraklarda Selçuklu olduk, 600 yıl Osmanlı olduk, 100 yıldır ve ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz." diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu vatan aziz bir vatandır. Dört bir yanı şehit kanıyla sulanmıştır ve ecdadımız tarafından bize emanet bırakılmıştır. Vatan, uğruna mücadele edilen, gözyaşı dökülen, üzerinde zaferler kazandığımız, sevinçler yaşadığımız toprak parçasıdır. Hepimiz bugün bu vatan toprağında tek millet olarak, tek bayrak olarak ve ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hep birlikte yaşamaya var mıyız? Sevgili gençler bu vatan size emanet, dalgalandırdığınız bu bayrak size emanet. Devlet size emanet, ezanlar size emanet."

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30 Ağustos Zafer Bayramı Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız Beyoğlu Belediyesi Burcu Güneş Konseri

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