Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 00:18 | Son Güncelleme

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Atatürk anıtı ve Türk şehitliğinde gerçekleşen törenlerle kutlandı.

Bükreş’te önce, Atatürk anıtına çelenk bırakılıp saygı duruşu ve milli marşımızın okunmasının ardından, Bükreş Türk şehitliği ziyaret edilerek dualar okundu.

Akşam saatlerinde büyükelçilik bahçesinde, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve Askeri Ateşe Irmak Durmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, başta Romanya Avrupa İşleri Bakanı George Ciamba olmak üzere Azerbanyan Büyükelçisi Hüseyin Najafov, Romanya’daki soydaş ve iş adamları dernekleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve yabancı ülke temsilcileri katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve her iki ülke milli marşlarının okunması ile başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Aramaz, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi dehasının, Türk ordusunun cesaret ve azminin, Türk ulusunun vatan sevgisi ve bağımsızlık inancının bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu zaferi ve bu zaferle temelleri atılan Cumhuriyetimizi armağan eden büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Aramaz, Mustafa dedesinin Büyük Taarruz'un başlangıcı olan Dumlupınar savaşında süngü ile yaralanarak kazandığı İstiklal Madalyası'nın kendisine kalan manevi değeri en yüksek miras olduğunu ifade ederek, Bükreş'teki çalışma odasında yerini alan söz konusu madalyanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Resepsiyon Romanya

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