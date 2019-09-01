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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Tahran'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 21:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, yabancı misyon şefleri ve bu ülkedeki Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Örs, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922'de elde edilen zaferin Türk tarihinin dönüm noktalarından olduğunu belirterek, "Anadolu toprakları 20. yüzyılın ilk çeyreğinde emperyalist güçler tarafından işgal edilmiştir. Bu işgale karşı Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği şanlı istiklal mücadelesi, 30 Ağustos 1922’de düşmana karşı kazanılan nihai zaferle başarıya ulaşmıştır." dedi.

Örs, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, komşular ve dünyadaki bütün ülkelerle iyi ve dostane ilişkiler kurma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Resepsiyonda Türk ve İran mutfağından yemekler ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Zafer İRAN Tahran

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