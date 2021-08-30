Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin, Trabzon ve Rize'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Ordu'da, Şarkiye Mahallesi'nde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara, Ordu Lisesi önündeki törenle devam edildi.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, gençlere bu ülkenin ne zorluklarla kazanıldığını bir kez daha hatırlatmak istediğini belirterek, çocuklar ve gençlere çok çalışmaları ve tarihlerini çok iyi öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Günün anlam ve öneminin belirtliği konuşmalar yapılan tören, resmi geçitle sona erdi.

Törenlere Vali Sonel'in yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, siyasi partilerin temsilcileri ile davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Gümüşhane

Valilik kampüsünde düzenlenen törende, Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, şehit aileleri ve gazilerle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende bir şehit babası ve gazi, Türk Bayrağı'nı öperek Vali Taşbilek'e teslim etti. Taşbilek de bayrağı öperek teslim aldı.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu tören, Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Çimen'in tebrikleri kabulünün ardından valilik bahçesinde düzenlenen kokteylle son buldu.

Törene, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi, kent protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

- Giresun

Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Enver Ünlü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Resmi geçitle son bulan törene, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Artvin

Milli İrade Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Piyade Albay Şükrü Şenduran ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam eden törende, Piyade Teğmen Ramazan Özkaya günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kutlamalar, resmi geçit töreniyle sona erdi.

- Trabzon

Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canbolat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunan törende konuşan Vali Ustaoğlu, 30 Ağustos 1922'de milletin, birlik ve bütünlüğünü hedef alan bedhahları engin feraset, sarsılmaz cesaret ve kararlı duruşla, gerektiğinde canlarını ortaya koyarak bertaraf ettiğini söyledi.

Bu zaferin, önemli bir askeri zafer olmasının ötesinde, milletin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolü olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde büyük bir mücadele sergileyerek zafer kazanan başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarken, onların aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum. Vatanımızın huzur ve güvenliği için bugün de aynı inanç ve kararlılıkla mücadele eden, şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyor, tüm Trabzonlu hemşehrilerimin bayramını kutluyorum."

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibinin gösteri sunduğu tören, Vali Ustaoğlu'nun şeref defterini imzalaması, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve geçit töreniyle sona erdi.

- Rize

Rize'de Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen törenin ardından Vali Çeber, tebrikleri kabul etti.



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