Ellerinde "Faytondan İn Bisiklete Bin", "Faytona Son Atlara Özgürlük", "Hayvanlar İçin Ses Çıkar", "Hayvanlar Özgür Olmak İstiyor" yazılı pankartlar taşıyan hayvanseverler atlı faytonların kaldırılmasını talep etti.

Hayvanseverlerden Büyükada'da fayton protestosu

1 / 9 Büyükada iskele meydanında bir araya gelen hayvanseverler, "Faytondan İn Bisiklete Bin", "Faytona Son Atlara Özgürlük", "Hayvanlar İçin Ses Çıkar", "Hayvanlar Özgür Olmak İstiyor" yazılı pankartları taşıyarak fayton kullanımına dikkati çekti.

2 / 9 Grup adına basın açıklaması yapan Esra Yıldırım, fayton kullanımı nedeniyle her yıl birçok atın hayatını kaybettiğini ifade etti.

3 / 9 Atlı faytonların kaldırılmasını talep ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Atlar için daha iyi şartlar değil, atların ömürleri boyunca kullanılmadan yaşaması için güvence almalarını talep ediyoruz." dedi.

4 / 9 "Elektrikli faytondan, raylı sistem ve bisiklete kadar birden fazla çözüm bulunmaktadır. İşletmesi faytonculardan oluşacak bir kooperatifin yapacağı ulaşım çözümleri bizlerin karşı olduğu bir şey değildir."

5 / 9 Yıldırım, Adalar'da ulaşımın sağlanması için atların kullanılmasının zorunluluk olmadığını, birçok alternatif ulaşım bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

6 / 9 "Bizler faytonlara değil, faytonlarda atların kullanılmasına karşıyız. Talebimiz faytonlarda kullanılan atların özgürleştirilmesi, 6 saat kullanılması değil, hiç kullanılmaması. Talebimiz, atların hayatları boyunca kullanılmadan yaşayacağı alanların tahsis edilmesi."

7 / 9 "Talebimiz atların herhangi bir nedenle kullanılmayacaklarının güvence altına alınması ve atlı faytonların tarihe karışmasıdır."

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