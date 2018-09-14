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Büyükada'da faytoncuların ata yaptığı eziyet kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

Büyükada’da yağmurlu havada yere düşerek yaralanan atı sürükleyen faytoncuların ata yaptığı eziyet kameraya yansıdı. Faytonda yolcu varken yaşananlar yürekleri dağlarken, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Büyükada’da faytona koşulan atlara yapılan eziyetlere bir yenisi daha eklendi. Büyükada’da yağmurlu havada ilerlerken bir anda yere düşerek yaralanan atı faytoncular sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı.

Bir ayağı faytonun demirinde asılı kalan at, suyun içinde sürüklendiği sırada canının yanmasına daha fazla dayanamayarak hareket etmeye çalıştı.

YOLCULARIN TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olay sırasında faytonun içinde bulunan yolcuların sessiz bir şekilde oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

KAMERAYA YANSIDI

Faytoncuların yürekleri sızlatan bu davranışları cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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büyükada at fayton

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlarda vicdan olsa şaşardım. 30 dakika fayton gezisi 100 tl olur mu. vicdansız oldukları buradan da belli oluyor. kim kazanıyor bu kadar parayı 30 dakikada.
ALLAH İNSAF,MERHAMET VE VİCDANI OLMAYANA MERHAMET ETMEZ. NE EKERSENİZ ONU BİÇERSİNİZ.
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