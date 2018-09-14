Büyükada'da faytoncuların ata yaptığı eziyet kamerada

Büyükada’da faytona koşulan atlara yapılan eziyetlere bir yenisi daha eklendi. Büyükada’da yağmurlu havada ilerlerken bir anda yere düşerek yaralanan atı faytoncular sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı.
Bir ayağı faytonun demirinde asılı kalan at, suyun içinde sürüklendiği sırada canının yanmasına daha fazla dayanamayarak hareket etmeye çalıştı.
YOLCULARIN TAVRI TEPKİ ÇEKTİ
Yaşanan olay sırasında faytonun içinde bulunan yolcuların sessiz bir şekilde oturmaya devam etmesi dikkat çekti.
KAMERAYA YANSIDI
Faytoncuların yürekleri sızlatan bu davranışları cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)
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