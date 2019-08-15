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Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükada'da geçtiğimiz günlerde iddiaya göre faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga çıkmıştı. Kavgaya polis ve zabıta ekipleri müdahale etmiş, kavgada çok sayıda kişi yaralanmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Büyükada'nın adeta savaş alanına döndüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup meydanda karşı karşıya geliyor. Bu sırada bir kişiye çok sayıda kişi yumruklarla saldırıyor. Ardından iki grup birbirine giriyor. Bu sırada bazıları şemsiye ile karşı tarafa saldırırken, bazıları da sandalyeleri fırlattı. Bu sırada meydanda bulunan atlar tedirgin oldu. Faytona binen bir kişi atları güçlükle sakinleştirdi. Yumruk, tekme ve sopaların konuştuğu kavga uzun süre sürerken, polisin müdahalesi ile son buluyor.

Kaynak: İHA

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büyükada kavga

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