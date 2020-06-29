HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Büyükada’da 'pes' dedirten hırsızlık! Kimseye aldırmadan böyle çaldı

Büyükada’da 'pes' dedirten hırsızlık! Kimseye aldırmadan böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Büyükada'da 4 bin lira değerindeki 2 bisikleti çevresinden geçen vatandaşlara aldırmadan çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Azerbaycan uyruklu hırsız, kısa süre içinde polisler tarafından yakalandı.

Şahısların polis merkezinde işlemleri devam ettiği sırada, bir vatandaşın polise iki adet bisikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine şahısların çaldığı bisikletlerin vatandaşla ait olduğu tespit edildi. Şahsın bisikleti önce sokakta sürdüğü, ardından kimsenin fark etmediğini düşünerek bisikletle olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükada’da 28 Haziran tarihinde saat 10.50 sıralarında yaşanan olayda, bir erkek şahsın bahçe duvarından atladığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri Azerbaycan uyruklu O.G (13) ve şüpheli Ş.G. (26) isimli şahısları ikamet bahçesinde yakaladı. Şahısların yanında bulunan değeri yaklaşık 2 bin TL olan iki adet bisiklet ele geçirildi.

Şüphelilerin polis merkezinde işlemleri devam ederken Ç.O. (46) adlı kişi polis merkezine gelerek iki adet bisikletinin çalındığını ihbar etti. Polis ekipleri, yakaladıkları şahıslardan elde edilen bisikletlerin, ihbarda bulunan vatandaşa ait olduğunu belirledi. Ç.O’ya bisikletleri teslim edildi.

Şüpheli Azerbaycan uyruklu O.G (13) ve şüpheli Ş.G. (26) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahsın, kaldırımda bulunan bisikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs kaldırımda bulunan bisikletlerden birini alıyor ve bir süre sokakta turluyor. Kendisine kimsenin müdahale etmeyeceğini anlayınca da olay yerinden bisikletle uzaklaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Karşılarında oturan kişi ayağa kalkınca...Karşılarında oturan kişi ayağa kalkınca...
Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

İlginizi Çekebilir

Karadeniz fıkrası gibi mahalle!

Karadeniz fıkrası gibi mahalle!

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
demekki daha önceden almak için pisikletlere bakmışki böyle rahat tavır sergiliyordur,türkiye cumhuriyetlerinden gelenlere niçin oturma izni veriliyor anlaşılır gibi değil çoğu suç makinası gibi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekmek almak için markete gitti, kurşunların hedefi oldu

Ekmek almak için markete gitti, kurşunların hedefi oldu

Traktör ve balya makinesi arasına sıkıştı! Feci ölüm

Traktör ve balya makinesi arasına sıkıştı! Feci ölüm

Define aramak için mağarada dinamit patlatınca hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Mağarada define ararken canından oldu

Her şey bir anda oldu! Piknik masasıyla birlikte yamaca yuvarlandılar

Karşılarında oturan kişi ayağa kalkınca...

Öldüren kürtajda korkunç detaylar: Ablasının eşinin DNA'sına rastlandı

Öldüren kürtajda korkunç detaylar: Ablasının eşinin DNA'sına rastlandı

Sınav stresi sonrası yaz tatilini nasıl geçirmeli?

Sınavlar bitti şimdi macera zamanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.