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Büyükada'daki yangının nedeni açıklandı! İBB Başkanı'ndan flaş sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gün önce Büyükada'da çıkan ve 9 atın telef olduğu yangına ilişkin yazılı açıklama yaparak, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatında oluşan kısa devrenin yangına neden olduğu bilgisine yer verildi. İBB Başkanı'ndan da önemli açıklamalar geldi.

Büyükada'daki yangının nedeni açıklandı! İBB Başkanı'ndan flaş sözler

Adalar'da faciaya neden olan ve 9 atın öldüğü yangının nedeni belli oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"1 Ocak 2019 tarihinde 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkiinde yangın çıktığının ihbarı üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk inceleme sonucu; yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığı belirlenmiştir. Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 at telef olmuş, 4 at yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş, 7 at da zarar görmeksizin kurtarılmıştır. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde titizlikle sürdürülmektedir."

MEVLÜT UYSAL'DAN AÇIKLAMA

Adalar’daki atlı faytonlu sistemle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Yazın 2 ay çalışan bir sistemle 12 ay o atların bakım imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla o sistemi tamamen değiştirme üzerine kafa yoruyoruz. Yani ahırı düzeltme olarak değil, Adalar’daki fayton sistemini düzeltme üzerine” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, geçtiğimiz günlerde Adalar’da atların kaldığı ahırda çıkan yangın nedeniyle gündeme gelen atlı fayton taşımacılığı üzerine soruları yanıtladı. Atlı fayton taşımacılığı sistemini kaldırmak için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Başkan Uysal, bu konuda bakanlık, valilik ve emniyet güçlerinin işbirliği ile sorunun çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

"ADALAR BELEDİYEMİZ O PROBLEMİ ÇÖZMEMEK ADINA VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR"

Adalardaki atlarla ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Adalar Belediyemiz o problemi çözmemek adına var gücüyle çalışıyor. Maalesef Büyükşehir Belediyesi yıllardır orada atlar yerine elektrikli faytonlar üzerine çalışma yapmasına rağmen hiçbir zaman çözüm noktasında yardımcı olmuyor. Böyle bir problem olduğu zaman da bizi ilgilendirmez diyor. Halbuki orada birebir Adalar Belediyemizin bunlarla ilgilenmesi gerekiyor. Ama biz nihayetinde bu sorun Adalar Belediyesinin sorunu demiyoruz, artık. Büyükşehir olarak da gereği neyse yapılacak” diye konuştu.

"SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞTİRME ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Yanan ahırlarla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başkan Uysal, “Ahır düzenlemeye gerek yok. Artık bu çağda Adalar’da böyle bir sistemle, atla faytonlu sistemle hayat yürümüyor. Orada işletmecilerimiz de o manada sıkıntıda. Yazın iki ay çalışan bir sistemle 12 ay o atların bakım imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla o sistemi tamamen değiştirme üzerine kafa yoruyoruz. Yani ahırı düzeltme olarak değil, Adalar’daki fayton sistemini düzeltme üzerine. Sorunu biz sadece Büyükşehir Belediyesi olarak da altında kalkabilme ihtimalimiz yok. Bakanlık, valilik ve emniyet olarak hepsi beraber inşallah bu bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
büyükada Mevlüt Uysal İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı

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