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 Büyükada davası dosyası mütalaa hazırlaması için savcılığa gönderilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verildi.

Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun ve Nejat Taştan ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Avrupa Birliği Delegasyonu, Af Örgütü ve Hollanda Konsolosluğu'ndan yetkililer ile çok sayıda kişi izledi. Mahkeme Başkanı, önceki celse dosyanın esas hakkındaki mütalaa için savcıya gönderildiğini ancak savcının değiştiğini belirtti. Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Taner Kılıç'ın avukatı Murat Dinçer de söz alarak, Taner Kılıç'ın cep telefonunda Bylock olmadığı, yüklenmediği ya da silindiğine ilişkin dosyada raporlar olduğunu ancak müvekkilinin telefonun fabrika ayarlarına döndürülüp döndürülmediğine ilişkin emniyetten rapor istendiği, dosyada mevcut rapor varken buna ihtiyaç olmadığını belirtti. Avukat Dinçer, mahkemenin bu konuda yazılan ara karardan dönmesini talep etti. Diğer sanıklar ve avukatları, bu aşamada taleplerinin olmadığını belirtti. Savcının esas hakkındaki mütaalasını beklediklerini söyledi.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık Taner Kılıç hakkında hazırlanması beklenen raporun akıbetinin sorulması yönünde karar verdi. Heyet, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmek üzere duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

İDDİANAME
İddianamede, o dönem Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı Büyükada davasının tek tutuklu sanığıydı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedilmişti. Kılıç, 15 Ağustos 2018'de mahkemenin yaptığı aylık tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edilmişti.

(FOTOĞRAF)

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