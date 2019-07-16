 Büyükada davası dosyası mütalaa hazırlaması için savcılığa gönderilecek

Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun ve Nejat Taştan ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Avrupa Birliği Delegasyonu, Af Örgütü ve Hollanda Konsolosluğu'ndan yetkililer ile çok sayıda kişi izledi. Mahkeme Başkanı, önceki celse dosyanın esas hakkındaki mütalaa için savcıya gönderildiğini ancak savcının değiştiğini belirtti. Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Taner Kılıç'ın avukatı Murat Dinçer de söz alarak, Taner Kılıç'ın cep telefonunda Bylock olmadığı, yüklenmediği ya da silindiğine ilişkin dosyada raporlar olduğunu ancak müvekkilinin telefonun fabrika ayarlarına döndürülüp döndürülmediğine ilişkin emniyetten rapor istendiği, dosyada mevcut rapor varken buna ihtiyaç olmadığını belirtti. Avukat Dinçer, mahkemenin bu konuda yazılan ara karardan dönmesini talep etti. Diğer sanıklar ve avukatları, bu aşamada taleplerinin olmadığını belirtti. Savcının esas hakkındaki mütaalasını beklediklerini söyledi.