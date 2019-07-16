Büyükada davası, mütalaanın hazırlanması için ertelendi

Büyükada’da yapılan toplantıya ilişkin, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçlarından 11 sanığın yargılandığı dava, mütalaanın hazırlanması için ertelendi.

Büyükada’da yapılan toplantıya ilişkin, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Nejat Taştan’ın, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısının mütalaa açıklayacağını ancak davaya bakan savcının tayinin çıktığını bu nedenle mütalaanın hazırlanmadığını belirtti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mütalaanın hazırlanmasına ilişkin süre talep etti.

Sanık Taner Kılıç’ın avukatı duruşmada söz alarak, müvekkilinin cep telefonunda Bylock olmadığı, yüklenmediği ya da silinmediğine ilişkin dava dosyasında raporlar bulunduğunu söyledi. Buna karşın müvekkilinin telefonun fabrika ayarlarına döndürülüp döndürülmediğine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden rapor istendiği ancak mevcut rapor varken buna ihtiyaç olmadığını dile getirdi. Avukat, mahkemenin ara karardan dönmesini talep etti.

Diğer sanıklar ve avukatları, bu aşamada taleplerinin olmadığını belirtti.

Mahkeme, sanık Kılıç hakkında hazırlanması beklenen raporun akıbetinin sorulması yönünde karar vererek, dava dosyasını Cumhuriyet savcısına gönderdi. Duruşma, mütalaanın hazırlanması için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticisi Taner Kılıç hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için ise ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan 7,5 ile 15’er yıl arasında ceza talep ediliyor.

