HABER

Büyükada davası sanığı Taner Kılıç'a tahliye...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi.  İstanbul 35.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davada, tutuklu sanıklarından Taner Kılıç'ın durumu, mahkemelerce ayda bir yapılan tutukluluk incelemesinde değerlendirildi. Mahkeme heyeti, Taner Kılıç'ın tahliyesine hükmetti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın tek tutuklu sanığıydı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedilmişti.

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
Mersinli kadın bisikletçi, Türk bayrağını Karaman’a taşıyacakMersinli kadın bisikletçi, Türk bayrağını Karaman’a taşıyacak
Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.