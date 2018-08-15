Büyükada davası sanığı Taner Kılıç'a tahliye...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davada, tutuklu sanıklarından Taner Kılıç'ın durumu, mahkemelerce ayda bir yapılan tutukluluk incelemesinde değerlendirildi. Mahkeme heyeti, Taner Kılıç'ın tahliyesine hükmetti. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın tek tutuklu sanığıydı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedilmişti.
Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı
İYİ Parti'de art arda istifa depremi!
Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi
Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Okuyucu Yorumları 0 yorum