HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükada davasında 4 mahkumiyet 7 beraat

Büyükada davasında 4 mahkumiyet 7 beraat

03.07.2020 16:21 | Son Güncelleme

Büyükada davasında kararını açıklayan mahkeme, yargılanan 11 sanıktan dördü için beraat kararı verirken Taner Kılıç 6 yıl 3 ay, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Temmuz 2017'de Büyükada'da "İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği” başlıklı toplantıya katıldıkları gerekçesiyle haklarında "terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla dava açılan 11 insan hakları savunucusunun karar duruşmasında dört sanık hapis cezalarına çarptırılırken yedi sanık hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç "örgüt üyeliği" iddiasından 6 yıl 3 ay, hak savunucuları Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, dava kapsamında yargılanan diğer sanıklar Nalan Erkem, İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Veli Acu, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli hakkında ise beraat kararı verdi.

Geçen yıl Kasım ayında mütalaasını veren savcı, Taner Kılıç, Nejat Taştan, Veli Acu, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteminde bulunmuş, diğer hak savunucuları İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Frank Steudtner, Nalan Erkem ve Muhammed Şeyhmus Özbek içinse terör örgütlerine yardım yapıldığına dair delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep edilmişti.

Polis, 5 Temmuz 2017 tarihinde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, İsveç vatandaşı Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran ile Nalan Erkem, Alman vatandaşı insan hakları eğitimcisi Peter Steudtner, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun, HAK İnisiyatifi'nden Şeyhmus Özbekli, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan ve Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün'ün İstanbul Büyükada'da katıldığı toplantıya baskın düzenlemiş, baskının ardından 10 hak savunucusu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan hak savunucuları emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilmiş, sekizi hakkında tutuklama kararı verilmişti. 113 gün sonra, 25 Ekim 2017'de görülen ilk duruşmada tutuklu hak savunucularının tamamı serbest kalmıştı. Mahkeme, telefonunda ByLock bulunduğu iddiasıyla Haziran 2017'de tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden Taner Kılıç'ın dosyasını da Büyükada davasıyla birleştirmişti.

DW/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Eylül'ü öldüren sanık için istenen ceza belli olduEylül'ü öldüren sanık için istenen ceza belli oldu
KPSS son başvuru günü ne zaman?KPSS son başvuru günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

İlginizi Çekebilir

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Diğer Haberler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

Toplantıya gidiyorlardı! Lüks cip ok gibi saplandı

Toplantıya gidiyorlardı! Lüks cip ok gibi saplandı

Vatandaşlar tedirgin! İznik Gölü'nden sonra Uluabat Gölü'nde de ortaya çıktılar

Bu sefer de Uluabat Gölü'nde ortaya çıktılar

Ankara'da 'Dam' operasyonu! Çıplak görüntülerini kaydedip...

Ankara'da 'Dam' operasyonu! Çıplak görüntülerini kaydedip...

Çetin Barajı nerede? Çetin Barajı ve HES açılıyor

Çetin Barajı nerede? Çetin Barajı ve HES açılıyor

Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama! 12 saat uyarısı

Bakan Koca'dan '12 saat' uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.