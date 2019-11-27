Büyükada davasında 6 sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Kamuoyunda ‘Büyükada’ davası olarak bilinen dosyada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Taner Kılıç’ın örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 5 sanığın örgüte üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, 5 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Büyükada’da yapılan toplantıya ilişkin Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ile Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu , ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan yargılandığı davasının 10. celsesi görüldü. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Günal Kurşun, Nalan Erkem ve Nejat Taştan ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada çok sayıda STK temsilcisi izleyici olarak yer aldı.

Kılıç’ın 15 yıl hapsi istendi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç’ın bylock kullandığını kaydetti.

Firari olan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Mehmet Kamış’ın sanık Kılıç’ın kız kardeşinin eşi olduğu aktarılan mütalaada, FETÖ liderinin talimatının ardından Kılıç’ın, BankAsya’ya para yatırdığı anlatıldı. Mütalaada sanık Kılıç’ın telefonunda FETÖ liderinin konuşmasına ait video da bulunduğu belirtildi.

Savcı tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında sanık Kılıç’ın ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti. Örgüte yardımdan 15 yıl istendi

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Nejat Taştan, Veli Acu, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ın anayasal düzeni ve toplum huzurunu hedef alan, ülkemiz aleyhine gerçekleştirilen uluslararası faaliyetlerde taşeron görevini üstlendikleri ve terör örgütü lehine faaliyette bulunduklarını belirterek bu sanıkların ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini istedi.