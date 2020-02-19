Büyükada Davası’nda Karar Bekleniyor

Davanın 27 Kasım 2019’daki duruşmasında esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın hakkında ‘‘Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan, diğer sanıklardan Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu hakkındaysa ‘‘Silahlı terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi, diğer 5 sanık hakkındaysa beraat talep etti.

Kamuoyunda ‘Büyükada davası’ olarak bilinen, 5 Temmuz 2017'de Büyükada'daki bir otelde yaptıkları atölye çalışması sırasında gözaltına alınan 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada bugün, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin karar vermesi bekleniyor.

Açıklamada, “Hiç açılmaması gereken Büyükada davası, avukatların ve sanık konumuna düşürülen insan hakları savunucularının iki yılı aşkın bir süre boyunca asılsız iddiaları çürüten delilleri dava dosyasına taşımakla geçti. Türkiye’de insan hakları savunuculuğu suç olmaktan çıkarılmalı. Eğer davada ileri sürülen deliller değerlendirilmeyecekse, iddianamede yer alan suçlamalar o zaman kovuşturma süreçlerine niye ihtiyaç duyuluyor? Mahkemeyi, mütalaanın açık ve fahiş hatalarını dikkate alarak bu davada yargılanmakta olan tüm insan hakları savunucularını beraat ettirme yönünde karar vermeye davet ediyoruz” denildi.

Kılıç: ‘Bylock kullandığıma dahil herhangi bir delil olmadığı gibi, kullanamadığımı gösteren dört rapor var’

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya ilişkin son sözleri için ilk sırada konuşan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç oldu.

Kılıç, ‘‘TİB'den gelen Bylock kullandığıma dair raporun yanlış olduğunu düşünüyorum. Benim Bylock kullandığıma dair herhangi bir delil yok. Bylock olmadığına dair 4 ayrı rapor alınmış ve dosyaya sunulmuştur. Emniyet Siber Şubeden gelen raporda Bylock isimli uygulamanın cihazda bulunmadığı ve silinen uygulamalardan olmadığı mahkemeye ek raporla sunulmuştur. Adli bilişim uzmanı Koray Peksayar tutuklanmamın 40.gününde ilk bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Peksayar, Temmuz 2017'de nasıl büyük hatalar yapıldığını açığa çıkardı. Londra merkezli SecureWorks, raporları uluslararası alanda dikkate alınan bir kurum. Raporunda telefonumda hiçbir Bylock izinin olmadığı tespit edildi. Telefonumda Bylock olmadığına ve silinmediği tekrar kanıtlanmış oldu’’ diyerek beraatını istedi.