Büyükada davasında karar çıkmadı

Sanık avukatlarından Akay Taşçı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada duruşmanın savunmalar nedeniyle uzun sürdüğünü söyleyerek, "Bir avukat meslektaşım heyet başkanının kimseyi dinleyecek durumda olmadığını gördüğünde, 'İsterseniz erteleyelim, sizin de dinleyebileceğiz bir gün bir duruşma daha yapalım' dedi. Heyet başkanı da bu teklifi kabul etti ve duruşmayı erteledi" dedi.

Sanıklardan Nejat Taştan ise mahkemenin hazırsız olduğunu söyleyerek, "Beraat kararının bugün çıkacağını düşenerek geldik. Mahkemenin bir hazırsızlığı bu. Bu kadar çok sanıkla davanın uzayabileceğini hesaba katmalıydı. Ancak ertelendi. Türkiye'de dün Gezi davasında gördük. Yargı kendisi dışında, başka merkezlerin verecekleri kararla ilgili ne düşündüklerini çok merak ediyor. Onları izleyerek kararlar üretiyor. Bu davanın aslında hiç açılmaması gerekiyordu" dedi.

Bir diğer sanık Taner Kılıç da son duruşma olacağı beklentisiyle geldiklerini ifade ederek, "Mahkeme birkaç saat daha çalışıp karar vermeyi tercih edebilirdi ama öyle yapmadı. Savunmaları bir sonraki celsede tamamlayıp sonrasında karar vermek üzere duruşmayı erteledi" diye konuştu. Kılıç davadan olumlu bir karar çıkacağını umut ettiğini söyleyerek, "Adil olan, adaletli olan böyle bir kararın çıkması" dedi.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Davanın ertelenmesi sanıklar için dört hafta daha belirsizlik anlamına geliyor" dedi.