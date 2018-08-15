Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi

Büyükada davasının tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliye edildi.

Davanın sekiz tutuklu sanığı, 25 Ekim 2017 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Dosya kapsamında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, Yurttaşlık Derneği üyeleri Özlem Dalkıran ve Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ve Günal Kurşun, yabancı eğitmenler Alman Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi ile Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Genel Koordinatörü Nejat Taştan ve Hak İnisiyatifi Temsilcisi Şeyhmuz Özbekli, "silahlı terör örgütüne yardım etme” ve "silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Dava Türkiye ile AB arasında krize neden olmuştu. Avrupa Konseyi'nden de tutuklular için 'Hak savunucuları serbest bırakılsın' çağrıları gelmişti. Almanya ve ABD'den ise "üzüntü" ve "endişe" duyulduğuna ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

