Büyükada Rum Yetimhanesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Fransız Alexander Vallaury tarafından 1898'de ihtişamlı bir otel olarak inşa edilen "Prinkipo Palas" oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlandı.

Bu tarihi yapı 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık 5 bin 750 Rum yetime yuva oldu. 54 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı. Kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi yıllardır yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

ÇATI VE ZEMİNDE ÇÖKMELER YAŞANIYOR



Büyükada Rum Yetimhanesi, adanın yüksek bir yerinde yer alırken, özellikle kış aylarındaki olumsuz hava koşulları binadaki tahribatı artıyor.

Yetimhanenin çatı kısmında çökmeler meydana gelirken, yere çatıdan parçaların düştüğü görülüyor. Artık yok olmanın eşiğine gelen ve yıllardır çökme tehlikesi yaşayan yetimhanenin zemininde de çökmeler oluştuğu fark ediliyor. Zamanında binlerce yetime yuva olan 206 odalı yetimhanenin giriş katında kalan bir piyano ise dikkat çekiyor. Yetimhane bahçesine çökme riskine karşı patrikhane izni olmadığı takdirde kimse alınmıyor. Adayı ziyaret edenler demir tellerin arkasından bu yapının fotoğraflarını çekiyor.