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  4. Büyükada'da başıboş atlar görüntülendi

Büyükada'da başıboş atlar görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

RUAM hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edildiği Adalar'da karantina süreci devam ediyor.

Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-RUAM hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edildiği Adalar'da karantina süreci devam ediyor. Büyükada'da ormanlık alandan yola inen üç başıboş at görüntülendi.
Ruam hastalığı tespit edilen 105 at itlaf edilmiş ardından karantina süreci başlatılmıştı. Atların ahırlarda bekletildiği belirtilirken, bugün öğleden sonra Büyükada'da üç başıboş at görüntülendi. Ormanlık bölgeden yola inen atlar bir süre sonra tekrar ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.
(FOTOĞRAF)

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