Büyükada'da çukur hareketliliği (1)

Uğur CAN -Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA- İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.

Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı . Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi. Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü. Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.

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