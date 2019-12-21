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Büyükada’da ‘Fayton Bekleme Meydanı’ temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:05 | Son Güncelleme

Büyükada’da ‘Ruam’ hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesi ve 3 ay süreyle faytonlara at sürülmesinin durdurulması kararının ardından, faytonların bulunduğu meydan boşaltılarak temizleme çalışmalarına başlandı.İstanbul Valiliği, Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, ‘Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyükada Aya Nikola Mevki’inde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergâhların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına’ dair karar almıştı.Kararın ardından faytonların bulunduğu meydanın boşaltılmasıyla birlikte, İSTAÇ görevlileri, meydanda, atların geçiş güzergahlarında ve İSPARK’a ait ahırlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Büyükada’da ‘Ruam’ hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesi ve 3 ay süreyle faytonlara at sürülmesinin durdurulması kararının ardından, faytonların bulunduğu meydan boşaltılarak temizleme çalışmalarına başlandı.
İstanbul Valiliği, Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, ‘Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyükada Aya Nikola Mevki’inde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergâhların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına’ dair karar almıştı.
Kararın ardından faytonların bulunduğu meydanın boşaltılmasıyla birlikte, İSTAÇ görevlileri, meydanda, atların geçiş güzergahlarında ve İSPARK’a ait ahırlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan temizlik çalışmaları yerinde inceledi.
Öte yandan, polis ekipleri tarafından çevrede alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

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