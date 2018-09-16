Büyükada'da fayton protestosu

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) - HAYVAN hakları savunucuları, Büyükada'da eylem yaparak, atların çektiği fayton yerine elektronik faytonların kullanılmasını istedi.
Büyükada İskele Meydanı'nda buluşan grup "Susma haykır, yaşamak haktır", "Faytondan in, bisiklete bin" sloganları atan bazı göstericiler, at maskeleri taktı.
Daha sonra grup adına Esra Yıldırım, amaçlarının Büyükada'da atların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek olduğunu söyleyerek basın açıklaması yaptı. Yıldırım, "Deniz atların cansız bedenleriyle dolu. Bugün buna dur demek için buradayız. At kullanmadan ulaşımı sağlamak mümkündür. Elektrikli faytondan, raylı sisteme ve bisiklete kadar birden fazla çözüm adalet duygusuna sahip kişilerin gündeminde yer almaktadır. Bizler faytonlara değil, faytonlarda atların kullanılmasına karşıyız" diye konuştu.
Eylem sırasında bazı göstericilerle faytoncular arasında kısa süreli tartışma da yaşandı. Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
(FOTOĞRAF)
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