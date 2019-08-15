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Büyükada'da faytoncular ile akülü araç sahipleri arasındaki kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

BÜYÜKADA'da faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga çıktı.

Büyükada'da faytoncular ile akülü araç sahipleri arasındaki kavga kamerada

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKADA'da faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada 19 kişi yaralanırken, tarafların birbirine tekme tokat saldırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Büyükada, Adalar Araba Meydanı'nda geçen Cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre, akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişi ile faytoncu arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya iki taraftan da araya birilerinin girmesi ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. Olayda 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kavga anı ise meydanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine saldırıyor. Gruptakilerden bazıları karşı tarafa ellerine aldıkları sandalyelerle vurmaya çalışırken, diğer gruptakiler de yumrukla ve şemsiye demirleriyle karşılık veriyor. Yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı kavga uzun süre devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

Büyükada'da faytoncular ile akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncular ile akülü araç sahipleri arasındaki kavga kamerada

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